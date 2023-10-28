Кривбасс объявил о сотрудничестве с новым спонсором

Футбольный клуб "Кривбасс" объявил о сотрудничестве с Money 24/7.

Money 24/7 это компания, которая специализируется на обмене валют, это не впервые когда Money 24/7 поддерживает спортивные команды, она сотрудничает с регби и баскетбольными командами.

Вместе с новым партнером "Кривбасс" представляет новую рубрику "Цифры матча", в которой будет показываться инклюзивная информация, о действиях игроков на поле, которая обычно доступна только тренерам.