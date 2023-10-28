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Кривбасс объявил о сотрудничестве с новым спонсором

Премьер-лига
(1 голосов)

Кривбасс объявил о сотрудничестве с Money 24/7

Кривбасс объявил о сотрудничестве с новым спонсором

Фк Кривбас

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный клуб "Кривбасс" объявил о сотрудничестве с Money 24/7.

Money 24/7 это компания, которая специализируется на обмене валют, это не впервые когда Money 24/7 поддерживает спортивные команды, она сотрудничает с регби и баскетбольными командами.

Вместе с новым партнером "Кривбасс" представляет новую рубрику "Цифры матча", в которой будет показываться инклюзивная информация, о действиях игроков на поле, которая обычно доступна только тренерам.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Украинская Премьер-лига
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Источник:
ФК Кривбас

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