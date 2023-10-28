Заря – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Полесье" претендует на высокие позиции в таблице, но для того чтобы быть конкурентным, команда должна достойно бороться с уже признанными авторитетами. Матч против "Зари" – серьезная проверка для житомирян.

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Матч 12-го тура УПЛ состоится в субботу, 28 октября, в 16:00. Смотреть можно на каналах УНИАН и YоuTube.

УПЛ. 12-й тур

Киевская область. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Андрей Коваленко (Полтава)

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — УНИАН, YouTube