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Заря – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Полесье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
"Полесье" претендует на высокие позиции в таблице, но для того чтобы быть конкурентным, команда должна достойно бороться с уже признанными авторитетами. Матч против "Зари" – серьезная проверка для житомирян.
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Матч 12-го тура УПЛ состоится в субботу, 28 октября, в 16:00. Смотреть можно на каналах УНИАН и YоuTube.
УПЛ. 12-й тур
Киевская область. Стадион "Левый Берег"
Арбитр в поле — Андрей Коваленко (Полтава)
"Заря" 16:00 "Полесье"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — УНИАН, YouTube
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