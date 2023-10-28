Рух – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сумеет ли Руслан Ротань наконец-то реализовать свои намерения и принципы? Удастся ли "Руху" подтвердить свои амбиции относительно высоких мест в таблице? Узнаем из видеотрансляции матча "Рух" – "Александрия".

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Матч 12-го тура УПЛ состоится в субботу, 28-го октября, в 18:00. Смотреть можно на YouTube.

"Рух" (Львов) – ФК "Александрия"

VBET Лига. 12-й тур

28 октября, Львов, Стадион "Арена Львов", 18:00.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Видеотрансляция: Суспільне, YouTube-канал "УПЛ ТБ"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол