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Рух – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Сумеет ли Руслан Ротань наконец-то реализовать свои намерения и принципы? Удастся ли "Руху" подтвердить свои амбиции относительно высоких мест в таблице? Узнаем из видеотрансляции матча "Рух" – "Александрия".
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Матч 12-го тура УПЛ состоится в субботу, 28-го октября, в 18:00. Смотреть можно на YouTube.
"Рух" (Львов) – ФК "Александрия"
VBET Лига. 12-й тур
28 октября, Львов, Стадион "Арена Львов", 18:00.
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Видеотрансляция: Суспільне, YouTube-канал "УПЛ ТБ"
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
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