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Минай – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Минай – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Это будет противостояние двух проблемных команд. Последнее и предпоследнее места. Много слухов ходят о возможной смене тренера в "Вересе", а о "Минае" говорят как о клубе, который может остаться без финансирования. Какой футбол покажут соперники на фоне такой информации?

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Матч 12-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 29-го октября, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит Общественное, а также YоuTube-канал УПЛ ТВ.

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Трансляція матчу Минай - Верес
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай Где смотреть футбол
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