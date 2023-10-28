Минай – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Это будет противостояние двух проблемных команд. Последнее и предпоследнее места. Много слухов ходят о возможной смене тренера в "Вересе", а о "Минае" говорят как о клубе, который может остаться без финансирования. Какой футбол покажут соперники на фоне такой информации?

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Матч 12-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 29-го октября, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит Общественное, а также YоuTube-канал УПЛ ТВ.

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