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Минай – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Это будет противостояние двух проблемных команд. Последнее и предпоследнее места. Много слухов ходят о возможной смене тренера в "Вересе", а о "Минае" говорят как о клубе, который может остаться без финансирования. Какой футбол покажут соперники на фоне такой информации?
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Матч 12-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 29-го октября, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит Общественное, а также YоuTube-канал УПЛ ТВ.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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