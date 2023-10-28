"Мы настроены на очень серьезную битву": Андрей Понедельник высказался перед матчем с Днепр-1

По итогам 11 туров УПЛ "Кривбасс" занимает первое место, и сегодня они встретятся с командой, которая занимает четвертое место в турнирной таблице. Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник дал комментарии пресс-службе Украинской Премьер-Лиги перед матчем с "Днепр-1"

Я считаю, что наша команда двигается в правильном направлении. Мы развиваемся каждый день, не стоим на месте как тактически, так и функционально. Для этого очень много усилий прилагает наш тренерский штаб. Сейчас мы одно целое, коллектив очень дружеский и это наш козырь. На тренировках у нас здоровая конкуренция, а во время матчей мы все друг за друга. Что касается настроения соперников, то мы об этом вообще не думаем. То, как настраиваются на нас другие команды, – это их дело. Мы же одинаково подходим к каждому сопернику, будь то Верес, или Днепр-1, или Шахтер. Нет разницы. Для нас, главное – 3 зачетных пункта после финального свистка.

Также Андрей Понедельник поделился, как, нейтрализовать сильные стороны соперника:

Это очень сбалансированная команда с высоким уровнем дисциплины. Каждая команда имеет как сильные, так и слабые качества. У нас было достаточно дней, чтобы подробно разобрать соперника. Мы настроены очень серьезное сражение.

Криворожский полузащитник подытожил свое интервью тем, что "Кривбасс" – это семья. Каждый легионер или новичок, находящийся в команде, чувствует себя здесь как дома. Мы помогаем каждому быстрее адаптироваться к нашему коллективу. И если у новичков возникают какие-то вопросы, мы с радостью помогаем им в их решении.