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Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Динамо

Премьер-лига
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Двойная мотивация Максимова

Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Динамо

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

“Динамо” Киев впервые за год проиграло два матча подряд в УПЛ. Обидчиком киевлян стал “Днепр-1” Юрия Максимова, для которого это была четвертая подряд победа без пропущенных голов.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) фото СК Днепр-1
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