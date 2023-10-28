Начало матча Кривбасс – Днепр-1 перенесено из-за воздушной тревоги

Время начала матча 12 тура Украинской Премьер-лиги между “Кривбассом” и “Днепр-1” перенесено из-за воздушной тревоги. Он должен был начаться в 13.00.

Воздушная тревога по всей территории Украины раздалась в 10:55 из-за угрозы ракетных обстрелов. Сообщается, что с аэродрома "Саваслейка" взмыл МиГ-31К. Это носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.

Пока неизвестно, на какой срок перенесен поединок. Разминка и начало встречи должны начаться по завершении воздушной тревоги. Однако, если сирена будет звучать слишком долго, судьи могут принять решение о переносе матча на другую дату.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.