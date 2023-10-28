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Начало матча Кривбасс – Днепр-1 перенесено из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
(1 голосов)

Региональное дерби задерживается

Начало матча Кривбасс – Днепр-1 перенесено из-за воздушной тревоги

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Время начала матча 12 тура Украинской Премьер-лиги между “Кривбассом” и “Днепр-1” перенесено из-за воздушной тревоги. Он должен был начаться в 13.00.

Воздушная тревога по всей территории Украины раздалась в 10:55 из-за угрозы ракетных обстрелов. Сообщается, что с аэродрома "Саваслейка" взмыл МиГ-31К. Это носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.

Пока неизвестно, на какой срок перенесен поединок. Разминка и начало встречи должны начаться по завершении воздушной тревоги. Однако, если сирена будет звучать слишком долго, судьи могут принять решение о переносе матча на другую дату.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1 Воздушная тревога война с россией
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Комментарии (3)
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Баpceлиниуc
28.10.2023 в 13:14
Взмыл блъ.. А где ж хвалёное западное пво? Шо он до сих пор летает, не знает куда ракетой пульнуть? Зае@али блъ..
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0
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Cassid (Kiev)
28.10.2023 в 13:15
Западным ПВО по той территории нельзя.
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0
0
svat1303 (Днепр)
28.10.2023 в 13:21
кыйыв охраняе
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0
-1

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