УПЛ. Кривбасс — Днепр-1 3:0. Тактический триумф Вернидуба

Днепровское дерби не началось вовремя из-за двух воздушных тревог подряд. Но это в итоге не помешало встретиться командам, которые прямо претендуют на чемпионство. Причем если команда Юрия Вернидуба уже возглавляет турнирную таблицу, то "спортклубовцы" неожиданно поднялись на четвертую строчку.

И именно гости активно начали этот поединок. Филиппов и Гуцуляк имели возможности переиграть Клищука, но удачно срабатывали защитники и сам кипер "Кривбасса". Сразу же после этого матч был близок к созданию курьезного гола: Кинарейкин пошел на выход один на один и упал, однако мяч не закатился в ворота из-за ветра. Дебелко, который был близок к взятию ворот, тоже не смог его догнать. И все же хозяевам поля удалось открыть счет усилиями Кожушко. Хотя в этом моменте стоит отметить усилия Кузыка, который прекрасно открылся под передачу из глубины, принял ее и вывел партнера на пустые ворота.

В дальнейшем общий темп игры несколько снизился. Определенным образом на это повлияли несколько длительных пауз из-за травм, но в целом после забитого мяча криворожане стали в плотную оборону и перевели игру преимущественно в центр поля, откуда волнами наступали на ворота "Днепра-1". Еще один красивый гол мог забивать Кузык, однако Кинарейкин в последний момент дотянулся до мяча кончиками пальцев. Задачу несколько усложнили отскок от газона и сильный ветер в Кривом Роге.

Но Денис сумел сделать хорошую заявку на гол тура: он лихо обошел сразу нескольких защитников на правом фланге, сместился в штрафную зону и пробил в дальнюю девятку. Причем траектория полета мяча была такой, что Кинарейкин был бессилен. Счет был в целом по игре и стал результатом массированных атак команды Юрия Вернидуба.

Второй тайм начался с контроля мяча со стороны футболистов Максимова. Но игроки "Кривбасса" смогли воспользоваться ошибкой соперника и провести быструю контру, которую замкнул Кожушко после ужасной ошибки Кинарейкина. Хотя свой момент игроки "Днепра-1" все же получили: Клищук сначала потянул удар Леднева, а затем и Бескоровайный заблокировал удар Гуцуляка в створ. За такое спасение Даниилу однозначно стоит выписать премию.

Однако после гола Кожушко игра несколько успокоилась. Гости не проводили масштабных действий, в частности из-за прессинга подопечных Вернидуба. Фортуна решила дать шанс и Дмитрий Панчишин за несколько минут до финального свистка назначает пенальти. И все же забить гол престижа Ледневу не удалось и таким образом "Кривбасс" укрепляет лидерство в УПЛ. Тактический ум Юрия Николаевича останавливает победную серию "Днепра-1".

фото: пресслужба СК "Днепр-1"

УПЛ. 12-й тур

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле — Дмитрий Панчишин

"Кривбасс" — "Днепр-1" 3:0

Голы: Кожушко 11, 51, Кузик 41

"Кривбасс": Клищук — Дибанго, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник — Илич — Кузик (Хомченовский 63), Кожушко (Квабена 89), Задерака, Татарков (Приходько 71) — Дебелко (Лунев 71)

"Днепр-1": Кинарейкин — Каплиенко (Горбунов 46), Кравец, Сарапий, Адамюк (Мирошниченко 56) — Рубчинский, Бабенко (Витиньо 62)— Леднев, Пихаленок (Пасич 73), Гуцуляк — Филиппов (Танчик 56)

Предупреждения: Пихаленок 42, Леднев 77, Кравец 90