ЛНЗ — Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Черкассах ожидается битва дебютантов. Хозяева поля пока борются за сохранение прописки, тогда как киевляне продолжают "показывать зубы" любым командам. Кто получит сверхважные три очка?

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Поединок "ЛНЗ" — "Оболонь" состоится в воскресенье, 29 октября, на Центральном стадионе в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.

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