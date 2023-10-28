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ЛНЗ — Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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ЛНЗ — Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ 29 октября

ЛНЗ — Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

UA-Футбол
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В Черкассах ожидается битва дебютантов. Хозяева поля пока борются за сохранение прописки, тогда как киевляне продолжают "показывать зубы" любым командам. Кто получит сверхважные три очка?

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Поединок "ЛНЗ" — "Оболонь" состоится в воскресенье, 29 октября, на Центральном стадионе в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.

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Трансляция матча ЛНЗ — Оболонь
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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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