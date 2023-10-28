УПЛ. Заря — Полесье 0:1. День, когда луганчане прощали

"Полещуки" были справедливыми фаворитами этого матча. Оно и неудивительно, ведь команда Юрия Калитвинцева пока чрезвычайно удачно играет и второе место в таблице — лишнее тому подтверждение.

Однако гости начали поединок от обороны: они позволяли игрокам "Зари" совершать прорывы в финальной трети. Вместе с тем, житомиряне постепенного прижимали "черно-белых" к собственным воротам и пытались там закрепиться. Определенным образом это удалось сделать — "Полесье" сбило темп и начало атаковать самостоятельно. Ближе всего к открытию счета были Макуана и Кушниренко. Но в первом случае ситуацию спас вратарь, а во втором — неточность защитника "полещуков".

И все же конголезский легионер "Полесья" достиг своего: он на сумасшедшей скорости проскочил двух соперников на левом фланге штрафной под передачу на ход, после чего пробил в дальний угол ворот Турбаевского. Защитники "Зари" на мгновение забыли, почему этого игрока стоит опекать больше всего.

После забитого мяча хозяева поля все же активизировались и устроили настоящее нашествие на ворота Бойко. Атаковали они лихо, однако реальных моментов создавали очень и очень мало. Герреро и Горбач были ближайшими к восстановлению паритета, однако им все же не хватило для этого удачи. К тому же Валерию Кривенцову пришлось использовать один слот замен из-за неприятной травмы Вантуха. У него вылетело плечо при падении в борьбе на левом фланге защиты.

Настроение первого тайма постепенно перенеслось и во вторую половину игры. Однако на этот раз Юрий Калитвинцев провел тройную замену (странное решение для команды с преимуществом в один мяч) и команда сразу же рванула с места. В первой же атаке Ариелсон имел возможность удваивать преимущество, но попал в перекладину. Но в дальнейшем "Заря" пыталась прессинговать соперника на чужой половине поля.

При этом "полещуки" слишком рано начали играть "на отбой". Соперники прочитали это и начали раз за разом беспокоить Дениса Бойко. При этом возможности забить были у обеих команд, но "черно-белые" уж слишком много стопроцентных моментов превращали в ничто. Команда Валерия Кривенцова медленно продвигалась в атаке, что заставляло тренеров требовать действовать гораздо быстрее. Но сил и так было потрачено немало.

Пронзительные удары "Зари" перемежались с одиночными выпадами "Полесья" вплоть до самого финального свистка — за весь второй тайм половина основного состава имела шансы на взятие ворот. Однако житомирянам удалось удержать преимущество в один мяч и вторую строчку турнирной таблицы. Хотя, команда Калитвинцева откровенно "отскочила", ведь хозяева поля слишком много ей прощали.

фото: Алина Ерофеева

УПЛ. 12-й тур

Киевская область. Стадион “Левый Берег”

Арбитр в поле — Андрей Коваленко (Полтава)

“Заря” — “Полесье” 0:1

Голы: Макуана 16

"Заря": Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Яцик, Кирюханцев, Вантух (Снурницын 39), Жан Клод, Мичин (Нагнойный 64), Горбач (Антюх 64), Герреро

"Полесье": Бойко, Шабанов, Чоботенко, Шаповал (Морозко 46), Тейлор (Кравченко 46), Танковский, Мустафаев (Крушинский 46), Кушниренко, Козак, Макуана, Ариелсон (Шастал 77)

Предупреждения: Козак 85 — Снурницын 54, Жан Клод 82