Вернидуб: Выиграть у Днепра-1 дорогого стоит

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Днепром-1" в рамках 12-го тура УПЛ.

"Я очень доволен игрой в исполнении моих ребят. Очень нацеленный интенсивный первый тайм, когда по ветру играли. И во втором против ветра забили, еще могли несколько голов забить.

Главное, что мы победили 3:0 и движемся дальше. Я выделяю всю команду, и 11 игроков со старта, и тех, кто вышел на замену. Скажу команде большое спасибо за самоотдачу, за этот матч. Выиграть у "Днепра-1" дорогого стоит. У нас следующая игра с "Полесьем". Тоже грозный соперник", - рассказал наставник криворожской команды.