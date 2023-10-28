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Вернидуб: Выиграть у Днепра-1 дорогого стоит
Наставник криворожской команды доволен игрой своих подопечных
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал
"Я очень доволен игрой в исполнении моих ребят. Очень нацеленный интенсивный первый тайм, когда по ветру играли. И во втором против ветра забили, еще могли несколько голов забить.
Главное, что мы победили 3:0 и движемся дальше. Я выделяю всю команду, и 11 игроков со старта, и тех, кто вышел на замену. Скажу команде большое спасибо за самоотдачу, за этот матч. Выиграть у "Днепра-1" дорогого стоит. У нас следующая игра с "Полесьем". Тоже грозный соперник", - рассказал наставник криворожской команды.
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