  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернидуб: Выиграть у Днепра-1 дорогого стоит
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб: Выиграть у Днепра-1 дорогого стоит

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник криворожской команды доволен игрой своих подопечных

Вернидуб: Выиграть у Днепра-1 дорогого стоит

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Днепром-1" в рамках 12-го тура УПЛ.

"Я очень доволен игрой в исполнении моих ребят. Очень нацеленный интенсивный первый тайм, когда по ветру играли. И во втором против ветра забили, еще могли несколько голов забить.

Главное, что мы победили 3:0 и движемся дальше. Я выделяю всю команду, и 11 игроков со старта, и тех, кто вышел на замену. Скажу команде большое спасибо за самоотдачу, за этот матч. Выиграть у "Днепра-1" дорогого стоит. У нас следующая игра с "Полесьем". Тоже грозный соперник", - рассказал наставник криворожской команды.

По теме
yellow-arrow
Сработает ли сегодня стиль Ротаня? Текстовый онлайн матча УПЛ Рух - Александрия
yellow-arrow
УПЛ. Колос - Динамо Киев 1:1. Условное преимущество киевлян продолжает таять
yellow-arrow
Ванат был удален из-за симуляции и пропустит матч с Шахтером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Кривбасс"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде