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Ванат был удален из-за симуляции и пропустит матч с Шахтером

Премьер-лига
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(1 голосов)

Вторая желтая и красная

Ванат был удален из-за симуляции и пропустит матч с Шахтером

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

В рамках 12-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" играет против ковалевского "Колоса" (1:1 - второй тайм).

На 63-й минуте команда Мирчи Луческу осталась в меньшинстве. Арбитр удалил с поля форварда "бело-синих" Владислава Ваната.

На 31-й минуте нападающий киевлян получил первую желтую за удар локтем. А во втором тайме Владислав получил вторую желтую карточку за симуляцию и был вынужден покинуть поле.

Таким образом, Ванат не сыграет против донецкого "Шахтера" в следующем туре. Поединок между динамовцами и "горняками" пройдет 3-го ноября.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Владислав Ванат
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Комментарии (4)
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megrivan (Курячі Лози)
28.10.2023 в 17:11
Симуляції там не було, передивиться повтор. Козирянський виконав "соціальний заказ" - залишив Динамо без основного форварда перед грою з Шахтарем. Давно вже треба зобов'язати футбольних суддів подавати декларації до НАЗК.
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0
-1
aleks68
28.10.2023 в 17:19
ахметов всё купил,суркисы-святые?потенциальные лидеры опять жидко обделались
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0
-1
Лекарь (село Дарниця)
28.10.2023 в 17:05
Навіть, нема чого сказати у виправдання. Друга за симуляцію абсолютно справедлива. Одним цим вилученням Ванат підвів команду двічі.
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+2
0
aleks68
28.10.2023 в 16:59
клоун
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+2
-1

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