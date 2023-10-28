Ванат был удален из-за симуляции и пропустит матч с Шахтером

В рамках 12-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" играет против ковалевского "Колоса" (1:1 - второй тайм).

На 63-й минуте команда Мирчи Луческу осталась в меньшинстве. Арбитр удалил с поля форварда "бело-синих" Владислава Ваната.

На 31-й минуте нападающий киевлян получил первую желтую за удар локтем. А во втором тайме Владислав получил вторую желтую карточку за симуляцию и был вынужден покинуть поле.

Таким образом, Ванат не сыграет против донецкого "Шахтера" в следующем туре. Поединок между динамовцами и "горняками" пройдет 3-го ноября.