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По конспектам Шарана и Гуры. Рух - Александрия 0:0
Александрия отстояла ничью в выездном матче с Рухом
fcruhlviv.com
Ровно месяц назад "Рух" и "Александрия" играли между собой матч 1/8 финала Кубка Украины. Львовяне играли смешанным составом и потерпели обидное поражение 0:1, пропустив автогол от Сапуги на 90+4 минуте матча.
И вот сегодня – новое противостояние команд, уже в рамках чемпионата. Возможность для реванша для "Руха" и возможность для "Александрии" доказать, что та победа в Кубке была не случайной.
Команды сейчас находяться на разных полюсах таблицы и в разных эмоциональных состояниях. "Рух" уверенно начал сезон, затем несколько "просел", что для молодой команды вполне нормально, но сейчас снова стал набирать.
"Александрия" в УПЛ не выигрывала с начала августа. В Ротаня с его "стайлом" за последнее время камень не кинул разве что только ленивый. Впрочем, пока что руководство клуба продолжает доверять Руслану Петровичу.
У "Руха" из-за перебора желтых выпал Дидык, поэтому его место в центре обороны занял Холод. Тройку атакеров составили Рунич, Теслюк и Климчук.
У "Александрии" кадровых проблем было больше – вылетевшие уже давно центрбеки, да к тому же еще и Ковалец получил повреждение в прошлом матче. В итоге, пару центральных оборонцев составили Савченко и Логинов, в центр поля были отряжены Ситгеев, Михайленко и Шостак, ну а на острие оказался Андрийчук.
В начале первого тайма команды больше присматривались, а затем, начиная минуты с 10-й "Рух" забрал инициативу. "Александрия" против такого развития событий не была против, построив игру больше от обороны.
Львовяне провели очень неплохой отрезок в середине тайма, стараясь играть активно и весело. Единственная проблема – что не всегда было нормальное завершение. Единственный действительно острый момент был у Теслюка, которого Рунич вывел разрезным пасом фактически один на один. Денис пробивал в касание, но Ермаков успел выйти, сократить угол обстрела и выкинуть руки и ноги, парировав удар.
В остальном же у львовян были подходы, но не было завершения. Где-то не самые сильные удары в кипера, где-то навесы, вроде и неплохие, но без последнего удара, где-то просто уверенная игра защиты гостей. Правда, у "горожан" до перерыва не было и этого – абсолютно блеклая игра в атаке.
Первый тайм так и закончился 0:0, а на второй Ротань выпустил Погорелого, который сразу же чуть не забил – после нескоординированных действий оборонцев хозяев перехватил мяч, выскочил на свидание с кипером, но после удара, отбитого Ледвием, мяч срикошетил в перекладину.
В целом, ход игры во втором тайме с преимуществом "Руха" не особо изменился, но так как со временем львовяне стали больше открываться, у гостей также появились свои шансы и зоны, которыми "горожане" пробовали пользоваться.
Ну а "Рух" продолжал искать счастье в атаке – хороший момент возник у хозяев на 60-й минуте с двумя ударами Климчука и Сапуги. Первый был заблокирован, а второй потянул Ермаков.
Затем Климчук по центру фактически вывалился один на один, но пробил, не сближаясь с вратарем, выше ворот.
После двух двойных замен во втором тайме от Пономарева "Рух" сохранял свежесть ив концовке – Квасница, Плюман были активными на флангах, Соломон боролся в центре, но сегодня львовянам в атаке явно не фартило.
А вот Сигеев мог забивать у гостей, когда вывалился в контратаке, но метров с 11-ти пробил в Ледвия.
В концовке хозяева зажали "горожан", но те отоборонялись уверенно, отстояв ничью.
И это тот результат, когда оборона одной команды не дала сыграть атаке другой. При всем преимуществе "Рухе" "Александрия" смогла взять очки.
Исходя из тактики и стратегии, когда-то так "горожане" играли при Шаране и Гуре. Добывали результат с более мощными командами, надежно отыграв в обороне и при случае, пытаясь ужалить соперника в атаке.
12-й тур УПЛ, сезон 2023/24
28 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
Судья: Николай Балакин (Киевская область)
"Рух" (Львов) – ФК "Александрия" 0:0
Предупреждения: Соломон - Кулаковский
"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский (Плюман, 72), Сапуга, Притула (Пастух, 54), Теслюк (Квасница, 54), Рунич (Отабор, 72), Климчук
"Александрия": Ермаков, Савченко, Сигеев, Калитвинцев, Шулянский (Джеованни, 66), Андрейчук (Погорелый, 46), Логинов, Скорко, Мартынюк (Кулаковский, 85), Шостак (Билошевский, 73), Михайленко (Смирный, 66)
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