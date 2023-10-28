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Максимов: Результат с Кривбассом по игре. Ничего страшного нет

Премьер-лига
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Наставник днепрян о поражении от криворожского клуба

Максимов: Результат с Кривбассом по игре. Ничего страшного нет

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал поражение от криворожского "Кривбасса" в рамках 12-го тура УПЛ.

"Что-то не пошло. В первом тайме играли против ветра. Мяч зависал, никак не могли опустить его. Пропустили быструю контратаку, и с первого гола все и началось.

Второй гол - это гол-красавец. Сегодня результат по игре. Ничего страшного нет. Мы примем этот удар и будем двигаться дальше", - рассказал наставник днепрян.

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В статье: Юрий Максимов Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК "Кривбасс"

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