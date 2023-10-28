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Максимов: Результат с Кривбассом по игре. Ничего страшного нет
Наставник днепрян о поражении от криворожского клуба
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал
"Что-то не пошло. В первом тайме играли против ветра. Мяч зависал, никак не могли опустить его. Пропустили быструю контратаку, и с первого гола все и началось.
Второй гол - это гол-красавец. Сегодня результат по игре. Ничего страшного нет. Мы примем этот удар и будем двигаться дальше", - рассказал наставник днепрян.
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Источник:ФК "Кривбасс"
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