Максимов: Результат с Кривбассом по игре. Ничего страшного нет

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал поражение от криворожского "Кривбасса" в рамках 12-го тура УПЛ.

"Что-то не пошло. В первом тайме играли против ветра. Мяч зависал, никак не могли опустить его. Пропустили быструю контратаку, и с первого гола все и началось.

Второй гол - это гол-красавец. Сегодня результат по игре. Ничего страшного нет. Мы примем этот удар и будем двигаться дальше", - рассказал наставник днепрян.