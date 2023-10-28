Вишняк: Игроки атаки Динамо достаточно искусные, поэтому игра оставалась напряженной

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал ничью с киевским "Динамо" в рамках 12-го тура УПЛ.

"Мы уступали и сумели отыграться. Без сомнения это плюс, потому что давно у нас такого не было, чтобы мы отыгрывались. Я сказал ребятам, что они молодцы, ведь после пропущенного гола смогли собраться, добавить и забить.

Конечно, и удаление повлияло. Поэтому, хотелось даже большего. Однако игроки атаки "Динамо" достаточно искусные, быстрые, поэтому игра оставалась напряженной. Впрочем, я доволен ребятами, их характером, жаждой победы. Это сейчас самое главное", - рассказал наставник ковалевской команды.