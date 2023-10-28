Снова потеря очков. Колос - Динамо 1:1. Видеообзор матча

"Динамо" продолжает терять очки. Киевляне получили лишь 1 очко за три тура. У "Колоса" ситуация не намного лучше. За последние 5 туров команда одержала лишь одну победу.

Матч начался с гола киевлян, во втором тайме хозяева смогли отыграться. На 63-й минуте вторую желтую за симуляцию получил Ванат, после чего покинул поле. Больше команды не забивали.

Сейчас "Динамо" идет на 7-м месте, ковалевцы на 8. У команд одинаковое количество очков - 16, но у подопечных Луческу 3 игры в запасе.