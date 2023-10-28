Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снова потеря очков. Колос - Динамо 1:1. Видеообзор матча
Колос - Динамо ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Колос"
"Динамо" продолжает терять очки. Киевляне получили лишь 1 очко за три тура. У "Колоса" ситуация не намного лучше. За последние 5 туров команда одержала лишь одну победу.
Матч начался с гола киевлян, во втором тайме хозяева смогли отыграться. На 63-й минуте вторую желтую за симуляцию получил Ванат, после чего покинул поле. Больше команды не забивали.
Сейчас "Динамо" идет на 7-м месте, ковалевцы на 8. У команд одинаковое количество очков - 16, но у подопечных Луческу 3 игры в запасе.
Украинская Премьер-лига, 12-й тур. Ковалевка, "Колос"
Голы: Лучкевич 51 - Тымчик 19
Предупреждения: Емец 89 - Ванат 31, Ванат 63, Бражко 72
Удаление: Ванат 63
Популярное сейчас
- Мудрик не попал в заявку Челси на матч против Брентфорда. Ярмолюк начнет со скамейки для запасных
- Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Если у тебя много травм, приходится брать молодых": Анчелотти - о том, почему Барселоне легче воспитать молодых игроков, чем Реалу
- "Суркис знает о моей кандидатуре, все может быть", - Алиев признался, что хотел бы в будущем возглавить Динамо
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
- Украинская волейболистка рассказала, как пряталась в бункере во время атаки ХАМАС на Израиль