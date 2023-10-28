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Снова потеря очков. Колос - Динамо 1:1. Видеообзор матча

Премьер-лига
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Колос - Динамо ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Снова потеря очков. Колос - Динамо 1:1. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Колос"

Новина українською

"Динамо" продолжает терять очки. Киевляне получили лишь 1 очко за три тура. У "Колоса" ситуация не намного лучше. За последние 5 туров команда одержала лишь одну победу.

Матч начался с гола киевлян, во втором тайме хозяева смогли отыграться. На 63-й минуте вторую желтую за симуляцию получил Ванат, после чего покинул поле. Больше команды не забивали.

Сейчас "Динамо" идет на 7-м месте, ковалевцы на 8. У команд одинаковое количество очков - 16, но у подопечных Луческу 3 игры в запасе.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур. Ковалевка, "Колос"
"Колос" - "Динамо" Киев 1:1
Голы: Лучкевич 51 - Тымчик 19
Предупреждения: Емец 89 - Ванат 31, Ванат 63, Бражко 72
Удаление: Ванат 63

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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