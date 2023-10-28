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Луческу: У нас молодые игроки, но я требую фэйр-плей. Хочу, чтобы все было честно
Наставник киевлян недоволен удалением Ваната
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал
"Сегодня мы потеряли два очка. Матч доигрывали вдесятером, и это было тяжело. "Колос" получил преимущество, однако проблема в том, что я не понимаю, почему арбитр не посмотрел видеоповтор в том моменте, когда удалял Ваната. Я видел контакт защитника с Владиславом, можно было посмотреть повтор, чтобы правильно трактовать эпизод.
У нас было много проблем в сегодняшнем матче. В предыдущей игре такая же ситуация была с Караваевым, когда не зафиксировали нарушение правил против него. У нас молодые игроки, но я требую фэйр-плей. Хочу, чтобы все было честно, но сегодня происходило что-то невероятное. Но при этом была хорошая динамичная игра, несмотря на сложные погодные условия и сильный ветер", - рассказал наставник столичной команды.
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