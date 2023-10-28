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Бражко: Понимаем, сколько потеряно очков. Нужно лучше тренироваться
Хавбек "бело-синих" о ничьей с "Колосом"
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко прокомментировал
- В первом тайме сыграли хорошо - владели инициативой, забили гол, держали мяч. На второй тайм, наверное, вышли немного расслабленными, и как-то все пошло не по нашему плану - где-то не добежали, не дожали... В общем, на мой взгляд, игра складывалась хорошо для нас, только результат подкачал.
- Удаление сильно повлияло на игру?
- В принципе, стало меньше атак с нашей стороны, больше нужно было играть в обороне. Но при этом имели моменты, чтобы вырвать победу. Теперь нужно настраиваться на максимальный результат в каждом следующем поединке.
- Ваната поддержали или, наоборот, критиковали?
- Никто не критиковал. Это футбол, с каждым может такое произойти.
- Насколько трудно было играть при такой ветреной погоде?
- Повлияло, конечно, но ничего не поделаешь и нужно играть при любой погоде.
- Показалось, что "Колос" активнее нашей команды начал игру...
- Я бы так не сказал. Они попытались применить высокий прессинг, но мы хорошо выходили из-под него, взяли мяч под свой контроль и в первом тайме в целом сыграли хорошо.
- У команды из Ковалевки это уже седьмая ничья с начала сезона...
- Нужно обращать внимание на свои результаты. Мы не выигрываем уже три матча подряд, а нужно выигрывать в каждом. Будем делать теперь все от себя зависящее и отдаваться на поле в следующих поединках.
- Какое в целом моральное состояние в команде на фоне последних результатов?
- Конечно, положительным его не назовешь. Мы понимаем, сколько потеряно очков. Поэтому нужно лучше тренироваться, играть в матчах, и тогда все будет зависеть только от нас.
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