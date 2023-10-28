Разгромили и закрепились. Кривбасс - Днепр-1 3:0. Видеообзор матча

"Кривбасс" уверенно разгромил своего соперника на домашнем стадионе. Днепряне не смогли ответить ничего, а лишь пропустили три мяча. Дублем отметился Кожушко в первом и втором таймах. Также забил Кузык на 41.

Криворожский клуб продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице с 26-ю баллами. Но у "Шахтера" два поединка в запасе и 21 балл в целом.

Днепряне провели хорошую серию при новом тренере и занимают 4-ю позицию, у них также 21 очко.