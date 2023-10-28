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Разгромили и закрепились. Кривбасс - Днепр-1 3:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
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Кривбасс - Днепр-1 ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Разгромили и закрепились. Кривбасс - Днепр-1 3:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

Новина українською

"Кривбасс" уверенно разгромил своего соперника на домашнем стадионе. Днепряне не смогли ответить ничего, а лишь пропустили три мяча. Дублем отметился Кожушко в первом и втором таймах. Также забил Кузык на 41.

Криворожский клуб продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице с 26-ю баллами. Но у "Шахтера" два поединка в запасе и 21 балл в целом.

Днепряне провели хорошую серию при новом тренере и занимают 4-ю позицию, у них также 21 очко.

УПЛ. 12-й тур
Кривой Рог. Стадион "Горняк"
Арбитр в поле - Дмитрий Панчишин
"Кривбасс" - "Днепр-1" 3:0
Голы: Кожушко 11, 51, Кузык 41

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1
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