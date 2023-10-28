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Ротань: Во втором тайме, мы были ближе к победе. Имели шансы для того, чтобы забивать
Наставник "Александрии" считает счет 0:0 с "Рухом" закономерным
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал
"Первый тайм был за "Рухом". Во втором тайме, я считаю, мы были ближе к победе, потому что имели шансы для того, чтобы забивать. Матч полностью отображается в счете 0:0 на табло. Такие матчи очень необходимы нашим молодым игрокам, в которых они получают необходимый опыт.
Сегодня было достаточно борьбы. Самое главное, что в этой борьбе они становятся лучше. Я думаю, что этот аспект для нас очень нужен. Однако есть к чему стремиться, над чем работать и готовиться к кубковой встрече. У нас не так много времени, но надо восстановиться и хорошо подойти к матчу", - рассказал наставник "Александрии".
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