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Ротань: Во втором тайме, мы были ближе к победе. Имели шансы для того, чтобы забивать

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Александрии" считает счет 0:0 с "Рухом" закономерным

Ротань: Во втором тайме, мы были ближе к победе. Имели шансы для того, чтобы забивать

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал ничью с львовским "Рухом" в рамках 12-го тура УПЛ.

"Первый тайм был за "Рухом". Во втором тайме, я считаю, мы были ближе к победе, потому что имели шансы для того, чтобы забивать. Матч полностью отображается в счете 0:0 на табло. Такие матчи очень необходимы нашим молодым игрокам, в которых они получают необходимый опыт.

Сегодня было достаточно борьбы. Самое главное, что в этой борьбе они становятся лучше. Я думаю, что этот аспект для нас очень нужен. Однако есть к чему стремиться, над чем работать и готовиться к кубковой встрече. У нас не так много времени, но надо восстановиться и хорошо подойти к матчу", - рассказал наставник "Александрии".

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия Рух (Львов)
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Источник:
УПЛ ТБ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.10.2023 в 21:31
Ротань хватит издеваться над командой--подавай в отставку--не кому не нужен такой балет
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