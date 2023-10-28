Пономарев: Если бы забил в начале игры, то Александрия открывалась бы

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью с "Александрией" в рамках 12-го тура УПЛ.

"Мы хотели набрать 3 очка, которые были нам очень необходимы, но я ребят благодарю за игру. До последней минуты было видно, что команда хотела победить. Мы играли с позиции давления с первой до последней минуты. Конечно, подвела реализация, но мы будем работать и двигаться дальше.

Футболисты, вышедшие на замену, хорошо вошли в игру. Конечно, были ошибки, мы будем указывать на них, но в целом они не испортили игру.

Если бы Теслюк забил в начале игры, то "Александрия" открывалась бы и была бы совсем другая игра. Надо работать над реализацией. Однако это класс, это опыт футболистов. Я думаю, они должны прийти со временем, и команда будет выигрывать. Сегодняшний результат я не связываю с тем, что мы играли дома или на выезде", - рассказал Пономарев.