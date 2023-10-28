Рух - ФК Александрия 0:0. Видео обзор матча

В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Рух" и "Александрия расписали ничью. Подопечные Виталия Пономарева и Руслана Ротаня так и не сумели за 90 минут поразить ворота соперника. После этого матча львовская команда занимает 5-е место в турнирной таблице, а "Александрия" - 12-е.

12-й тур УПЛ, сезон 2023/24

28 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

Судья: Николай Балакин (Киевская область)

"Рух" (Львов) – ФК "Александрия" 0:0

Предупреждения: Соломон - Кулаковский