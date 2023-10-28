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Рух - ФК Александрия 0:0. Видео обзор матча
Команды Пономарева и Ротаня не сумели размочить счет
Фото: УПЛ
В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Рух" и "Александрия расписали ничью. Подопечные Виталия Пономарева и Руслана Ротаня так и не сумели за 90 минут поразить ворота соперника. После этого матча львовская команда занимает 5-е место в турнирной таблице, а "Александрия" - 12-е.
12-й тур УПЛ, сезон 2023/24
28 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
Судья: Николай Балакин (Киевская область)
Предупреждения: Соломон - Кулаковский
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