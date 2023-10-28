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Рух - ФК Александрия 0:0. Видео обзор матча

Премьер-лига
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Команды Пономарева и Ротаня не сумели размочить счет

Рух - ФК Александрия 0:0. Видео обзор матча

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Рух" и "Александрия расписали ничью. Подопечные Виталия Пономарева и Руслана Ротаня так и не сумели за 90 минут поразить ворота соперника. После этого матча львовская команда занимает 5-е место в турнирной таблице, а "Александрия" - 12-е.

12-й тур УПЛ, сезон 2023/24

28 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

Судья: Николай Балакин (Киевская область)

"Рух" (Львов) – ФК "Александрия" 0:0

Предупреждения: Соломон - Кулаковский

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Кривенцов: Я очень эмоциональный тренер. Мне показалось, что наш защитник должен был выбить мяч при голе
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Ротань: Во втором тайме, мы были ближе к победе. Имели шансы для того, чтобы забивать
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В статье: ФК Александрия Рух (Львов)
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