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"Выполнил тренерскую установку": Денис Кузык - о матче с Днепром-1

Премьер-лига
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Защитник Кривбасса Денис Кузык рассказал о матче с Днепром-1

"Выполнил тренерскую установку": Денис Кузык - о матче с Днепром-1

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Кривбасса" Денис Кузык поделился комментариями после победной игры с "Днепром-1" 3:0

Очень счастлив сегодня, невероятные эмоции, победили 3:0. Сделали на поле все, о чем просили нас тренеры. Вся команда очень довольна.

Защитник также рассказал свои эмоции после забитого мяча:

Это очень круто! Мне подсказал Виталий Юрьевич (Вернидуб) сместиться в центр и стрелять в дальнюю девятку (улыбается). Можно сказать, выполнил тренерскую установку.

Подытожил Денис Кузык тем, что "Кривбасс" - это одна команда, единое целое. И игроки, и тренерский штаб идут вместе к своей цели.

Напомним, 6 ноября "Кривбасс" сыграет с "Полесьем".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Денис Кузык
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Источник:
ФК Кривбас

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