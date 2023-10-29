"Выполнил тренерскую установку": Денис Кузык - о матче с Днепром-1

Защитник "Кривбасса" Денис Кузык поделился комментариями после победной игры с "Днепром-1" 3:0

Очень счастлив сегодня, невероятные эмоции, победили 3:0. Сделали на поле все, о чем просили нас тренеры. Вся команда очень довольна.

Защитник также рассказал свои эмоции после забитого мяча:

Это очень круто! Мне подсказал Виталий Юрьевич (Вернидуб) сместиться в центр и стрелять в дальнюю девятку (улыбается). Можно сказать, выполнил тренерскую установку.

Подытожил Денис Кузык тем, что "Кривбасс" - это одна команда, единое целое. И игроки, и тренерский штаб идут вместе к своей цели.

Напомним, 6 ноября "Кривбасс" сыграет с "Полесьем".