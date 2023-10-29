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"Выполнил тренерскую установку": Денис Кузык - о матче с Днепром-1
Защитник Кривбасса Денис Кузык рассказал о матче с Днепром-1
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Денис Кузык поделился комментариями после победной игры с "Днепром-1" 3:0
Очень счастлив сегодня, невероятные эмоции, победили 3:0. Сделали на поле все, о чем просили нас тренеры. Вся команда очень довольна.
Защитник также рассказал свои эмоции после забитого мяча:
Это очень круто! Мне подсказал Виталий Юрьевич (Вернидуб) сместиться в центр и стрелять в дальнюю девятку (улыбается). Можно сказать, выполнил тренерскую установку.
Подытожил Денис Кузык тем, что "Кривбасс" - это одна команда, единое целое. И игроки, и тренерский штаб идут вместе к своей цели.
Напомним, 6 ноября "Кривбасс" сыграет с "Полесьем".
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