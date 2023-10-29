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Минай – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Минай – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Битва двух худших команд лиги. Матч за перспективы и хотя бы минимальные шансы остаться в УПЛ на следующий год. Будет жарко.

Матч 12-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 29-го октября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube и Общественном.

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УПЛ. Двенадцатый тур. 29.10.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Юрий Иванов; арбитр VAR – Дмитрий Бондаренко

"Минай" 13:00 "Верес"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> |видеотрансляция – Общественное, YouTube, Спорт 1

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Трансляція матчу Минай - Верес
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