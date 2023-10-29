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Минай – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Битва двух худших команд лиги. Матч за перспективы и хотя бы минимальные шансы остаться в УПЛ на следующий год. Будет жарко.
Матч 12-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 29-го октября, в 13:00. Смотреть можно на YouTube и Общественном.
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Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
УПЛ. Двенадцатый тур. 29.10.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Юрий Иванов; арбитр VAR – Дмитрий Бондаренко
"Минай" 13:00 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> |видеотрансляция – Общественное, YouTube, Спорт 1
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