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ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

ЛНЗ - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Матч двух новичков УПЛ. Эти команды только летом совершили поднятие до элитарного уровня из Первой лиги, но уже почти освоились среди лучших команд страны. Каким получится их очный матч?

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Матч 12-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 29 октября, в 13:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах, в том числе – на MEGOGO.

УПЛ. 12-й тур

Черкассы. Центральный стадион

Арбитр в поле — Роман Блавацкий (Полтава)

“ЛНЗ” 13:00 “Оболонь”

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Воля TV, Vodafone TV

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