ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Матч двух новичков УПЛ. Эти команды только летом совершили поднятие до элитарного уровня из Первой лиги, но уже почти освоились среди лучших команд страны. Каким получится их очный матч?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 12-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 29 октября, в 13:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах, в том числе – на MEGOGO.

УПЛ. 12-й тур

Черкассы. Центральный стадион

Арбитр в поле — Роман Блавацкий (Полтава)

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Воля TV, Vodafone TV