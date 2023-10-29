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ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Матч двух новичков УПЛ. Эти команды только летом совершили поднятие до элитарного уровня из Первой лиги, но уже почти освоились среди лучших команд страны. Каким получится их очный матч?
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Матч 12-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 29 октября, в 13:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах, в том числе – на MEGOGO.
УПЛ. 12-й тур
Черкассы. Центральный стадион
Арбитр в поле — Роман Блавацкий (Полтава)
“ЛНЗ” 13:00 “Оболонь”
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Воля TV, Vodafone TV
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