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Руслану Ротаню – 42 года: что вы знаете о легенде Днепра? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры бывшего полузащитника в комментариях

Руслану Ротаню – 42 года: что вы знаете о легенде Днепра? Квиз от UA-Футбол

ffu.ua

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

29-го октября исполняется 42 года легендарному хавбеку "Днепра", а ныне действующему главному тренеру "Александрии" Руслану Ротаню.

По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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Комментарии (4)
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Justas (Berlin )
30.10.2023 в 01:08
З Днюхою,Кеп!
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Caballero (DC)
29.10.2023 в 13:01
Знаю про Ротаня те, що, дограваючи десь в Словаччині чи Чехії, в інтерв'ю після 2014-го на запитання про його відношення до агресії к.ацапії він сказав: "йа дальок ат палітікі, йа ні панімайю чьто там праісходіт".
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0
0
Justas (Berlin )
30.10.2023 в 00:21
В тебе головка бо-бо?До 2017 грав За Дніпро,при чому останній рік безкоштовно.Мав на руках контракт з татарським рубіном на 2,5 ляма,але поїхав звідти,бо не схотів грати у країні-агресорці.В тебе є лінк на те,шо ти випердив тут?
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0
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alex.belogubko (одесса)
29.10.2023 в 09:47
хватит издеваться над Александрией подавай в отставку--ФИЗРУК
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0
-3

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