Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Эти команды в этом сезоне уже встречались в Кубке Украины. Сейчас пора выяснить отношения в чемпионате.

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Матч 12-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 29-го октября, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах, в том числе – на MEGOGO.

УПЛ. 12-й тур

Трансляция - MEGOGO