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Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист 1925 - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Эти команды в этом сезоне уже встречались в Кубке Украины. Сейчас пора выяснить отношения в чемпионате.

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Матч 12-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 29-го октября, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах, в том числе – на MEGOGO.

УПЛ. 12-й тур

Металлист 1925 15:00 Ворскла

Трансляция - MEGOGO

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Трансляція матчу Металіст 1925 - Ворскла
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