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Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Олександр Приходько
Эти команды в этом сезоне уже встречались в Кубке Украины. Сейчас пора выяснить отношения в чемпионате.
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Матч 12-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 29-го октября, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах, в том числе – на MEGOGO.
УПЛ. 12-й тур
Металлист 1925 15:00 Ворскла
Трансляция - MEGOGO
Трансляція матчу Металіст 1925 - ВорсклаСмотреть трансляцию
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