Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ. ЛНЗ — Оболонь 3:0. Победа на характере
Киевляне буквально рассыпались во втором тайме
Матч в Черкассах был встречей команд, которые пока не отличаются высокой результативностью. Но "ЛНЗ" и "Оболонь" всегда играют на характере, поэтому встреча обещала быть интересной.
Поединок начался довольно спокойно — футболисты просто катали мяч в центре поля. Однако такая атмосфера длилась всего 5 минут, поскольку позже обе команды пошли в атаку и о центре забыли. Много было передач вперед в надежде, что кто-то из линии обороны ошибется, но именно защитники играли значительную роль в первой 45-минутке. Самым заметным на поле был Пасич — именно он совершил больше всего ударов по воротам, хотя и не смог отличиться голом. Также он удачно отрабатывал в защите, что крайне хорошо как для игрока, которого Олег Дулуб поместил на острие атаки.
После 20-й минуты темп несколько снизился. Но желание открыть счет никуда не делось и самыми отчаянными в этом плане были черкащане. Бойко навесил со штрафного с фланга, Хобленко продолжил головой, и Ковалев загнал мяч в сетку ворот Рыбки! В дальнейшем команды очень сильно нервничали. Участились фолы, эмоций не сдерживали даже тренеры в технических зонах обеих команд (из-за чего должен был реагировать Роман Блавацкий). При этом хозяева поля наконец вспомнили о центре поля, ведь у "Оболони" активизировался Черненко, который умеет действовать на пространстве. Но до перерыва больше голов не было — игроки ушли на отдых при минимальном преимуществе "ЛНЗ".
Во второй 45-минутке борьба продолжилась, но черкащане выглядели несколько лучше на поле. И проявленный характер привел ко второму голу: после борьбы на линии штрафной мяч от Османа отскочил к Шестакову, который и прошил Рыбку. Второй забитый мяч откровенно подкосил команду Валерия Иващенко. Пожалуй, больше всего нервничал голкипер "Оболони", который едва не привез третий гол через несколько минут после взятия ворот Шестаковым. А сделанная в перерыве тройная замена не принесла желаемого эффекта — драйва от "пивоваров" не было.
При этом Олег Дулуб просил своих футболистов не форсировать темп. Конечно, счет уже устраивал коуча "ЛНЗ", а сама игра стала слишком уж спокойной. Даже попытки взятия ворот со стороны киевлян были смешными: можно было заметить, как скопление игроков перед воротами Пенькова не дает мячу опуститься на землю. И все же хозяева поля забили в третий раз усилиями Наумца, который замкнул комбинацию Хобленко и Шестакова. А первая острота от "Оболони" появилась лишь за несколько секунд до финального свистка — Пеньков спас хозяев поля после замыкания головой с углового.
Игра была удивительно равной, однако "ЛНЗ" пыталось завершать каждый момент и заслуженно победило на характере. Также не было претензий к арбитру — Роман Блавацкий отработал безукоризненно. А вот у Валерия Иващенко будут серьезные претензии к собственным игрокам.
УПЛ. 12-й тур
Черкассы. Центральный стадион
Арбитр в поле — Роман Блавацкий (Полтава)
“ЛНЗ” — “Оболонь” 3:0
Голы: Ковалев 29, Шестаков 56, Наумец 88
"ЛНЗ": Пеньков, Калюжный, Шестаков (Наумец 83), Бойко, Пасич (Савин 81), Норенков, Тищенко, Муравский, Хобленко, Ковалев, Стасюк
"Оболонь": Рыбка, Осман, Карась, Приймак, Фатеев, Мороз (Косовский 82), Черненко, Груша (Прокопенко 62), Слободян (Суханов 46), Краснопир (Тарануха 46), Чернов (Нагиев 46)
Предупреждения: Норенков 31, Бойко 90 — Приймак 28, Мороз 48, Тарануха 71
Популярное сейчас
- Бизнесмен, кандидат, диктатор: все, что вы не знали о Флорентино Пересе
- Мазяр: У Лобановского была цель – выиграть Лигу чемпионов. Такие люди рождаются раз в 200-300 лет
- Очередная осечка Динамо, травма Мудрика, сейв Трубина, Реал сильнее в Эль-Класико. Главные новости за 28 октября
- Фридман: На встрече владельцев клубов УПЛ был бенефис Суркиса с рассказом о том, как он 30 лет ведет борьбу с судейским произволом
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО