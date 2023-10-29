УПЛ. ЛНЗ — Оболонь 3:0. Победа на характере

Матч в Черкассах был встречей команд, которые пока не отличаются высокой результативностью. Но "ЛНЗ" и "Оболонь" всегда играют на характере, поэтому встреча обещала быть интересной.

Поединок начался довольно спокойно — футболисты просто катали мяч в центре поля. Однако такая атмосфера длилась всего 5 минут, поскольку позже обе команды пошли в атаку и о центре забыли. Много было передач вперед в надежде, что кто-то из линии обороны ошибется, но именно защитники играли значительную роль в первой 45-минутке. Самым заметным на поле был Пасич — именно он совершил больше всего ударов по воротам, хотя и не смог отличиться голом. Также он удачно отрабатывал в защите, что крайне хорошо как для игрока, которого Олег Дулуб поместил на острие атаки.

После 20-й минуты темп несколько снизился. Но желание открыть счет никуда не делось и самыми отчаянными в этом плане были черкащане. Бойко навесил со штрафного с фланга, Хобленко продолжил головой, и Ковалев загнал мяч в сетку ворот Рыбки! В дальнейшем команды очень сильно нервничали. Участились фолы, эмоций не сдерживали даже тренеры в технических зонах обеих команд (из-за чего должен был реагировать Роман Блавацкий). При этом хозяева поля наконец вспомнили о центре поля, ведь у "Оболони" активизировался Черненко, который умеет действовать на пространстве. Но до перерыва больше голов не было — игроки ушли на отдых при минимальном преимуществе "ЛНЗ".

Во второй 45-минутке борьба продолжилась, но черкащане выглядели несколько лучше на поле. И проявленный характер привел ко второму голу: после борьбы на линии штрафной мяч от Османа отскочил к Шестакову, который и прошил Рыбку. Второй забитый мяч откровенно подкосил команду Валерия Иващенко. Пожалуй, больше всего нервничал голкипер "Оболони", который едва не привез третий гол через несколько минут после взятия ворот Шестаковым. А сделанная в перерыве тройная замена не принесла желаемого эффекта — драйва от "пивоваров" не было.

При этом Олег Дулуб просил своих футболистов не форсировать темп. Конечно, счет уже устраивал коуча "ЛНЗ", а сама игра стала слишком уж спокойной. Даже попытки взятия ворот со стороны киевлян были смешными: можно было заметить, как скопление игроков перед воротами Пенькова не дает мячу опуститься на землю. И все же хозяева поля забили в третий раз усилиями Наумца, который замкнул комбинацию Хобленко и Шестакова. А первая острота от "Оболони" появилась лишь за несколько секунд до финального свистка — Пеньков спас хозяев поля после замыкания головой с углового.

Игра была удивительно равной, однако "ЛНЗ" пыталось завершать каждый момент и заслуженно победило на характере. Также не было претензий к арбитру — Роман Блавацкий отработал безукоризненно. А вот у Валерия Иващенко будут серьезные претензии к собственным игрокам.

УПЛ. 12-й тур

Черкассы. Центральный стадион

Арбитр в поле — Роман Блавацкий (Полтава)

“ЛНЗ” — “Оболонь” 3:0

Голы: Ковалев 29, Шестаков 56, Наумец 88

"ЛНЗ": Пеньков, Калюжный, Шестаков (Наумец 83), Бойко, Пасич (Савин 81), Норенков, Тищенко, Муравский, Хобленко, Ковалев, Стасюк

"Оболонь": Рыбка, Осман, Карась, Приймак, Фатеев, Мороз (Косовский 82), Черненко, Груша (Прокопенко 62), Слободян (Суханов 46), Краснопир (Тарануха 46), Чернов (Нагиев 46)

Предупреждения: Норенков 31, Бойко 90 — Приймак 28, Мороз 48, Тарануха 71