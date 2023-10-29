УПЛ. Минай - Верес 0:0. Там, где и были

Трудно найти какую-нибудь изюминку в этом противостоянии. Две последние команды лиги – этим все сказано. Крайне важным этот матч был для его участников с точки зрения результата. А вот с точки зрения эстетики для зрителя – это не то действо, которое ожидалось с трепетом сердца.

Что одним, что другим просто нужно было выиграть… Но больше желания проявлял "Верес". Ну, или возможностей ... "Верес" лучше провел первый тайм, поэтому мог вполне смело претендовать на гол. Поэтому Владимир Шаран уже до перерыва выполнил две замены, а ушедшие с поля игроки даже не пожали тренеру руку.

Уже к десятой минуте у гостей было три возможности для взятия ворот. Михаил Шестаков всколыхнул сетку с внешней стороны ворот, Владислав Шарай попал в штангу, а Марусич пробил головой точно в Бандуру.

В другом матче этого наверняка точно хватило бы для успеха, но не в противостоянии за жизнь. "Минай" отражался так же отважно, как "Верес" отважно пытался атаковать. Закарпатцы после стартового давления сумели поднять голову и слегка отодвинуть игру от собственных ворот. В контратаки выбегали Одарюк и Кораблин. Но все тщетно.

Лучший момент у "Миная" имел Твердохлеб, который в одиночку принял мяч на левом краю штрафной площади, обыграл оппонента, сместился поближе к центру и пробил в перекладину… Вот это был шанс. Это был ответ на все предыдущие угрозы от "Вереса", в список которых следует добавить атаки с участием Шарая, Кучеренко и Шевченко, о которых речь еще не шла. Первый тайм был не результативным, но и не пресным.

В начале второго роли несколько изменились. Теперь больше в позиционном наступлении находился "Минай". Однажды даже было близко к голу, когда Вишневский выстрелил издалека, а партнер чуть не успел на добивание после сейва вратаря. Но "Верес" не прижался к воротам, а просто сместил акценты на контратаки. Кухарук в ходе такой попал в штангу, а Шарай не реализовал выход тет-а-тет.

Игра пошла веселее. Остроты "Миную" добавил Вишневский, который теперь уже бил головой после подачи углового – Паст сыграл отлично.

Моментов в целом хватало. Как минимум – на один забитый мяч. У "Вереса" имел момент даже Шевченко, больше ориентированный на защиту. У "Миная" очень старался Одарюк.

Надо сказать, что закарпатцы полностью выровняли игру (еще до того, как у "Вереса" случилось изъятие). И если по итогу первого тайма можно было говорить о преимуществе "Вереса", то по итогу второго – отнюдь. Так что одно к другому и дало ничью. Ничью, которая никого не устроила.

В принципе, это не тот результат, после которого подают в отставку. Но и не тот, который может служить индикатором выхода из кризиса. "Минай" и "Верес" остались там, где и были до начала тура.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Александр Дашко (Киевская область), Сергей Дарийчук (Черновцы)

ФК "Минай" - "Верес" 0:0

ФК Минай": Александр Бандура, Игорь Солдат, Юрий Кравчук, Михаил Гечев (Валерий Рогозинский 37), Владимир Одарюк (Артур Ременяк 83), Егор Гуничев (Сергей Панасенко 62), Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Вадим Витенчук, Александр Мельник (Олег Вишневский 46), Тимур Кораблин (Сергей Петько 37)

"Верес": Богдан Когут, Жулио Сезар, Михаил Шестаков, Максим Марусич (Николай Гайдучик 68), Яго Сикейра (Андрей Близниченко 87), Александр Кучеренко, Денис Балан, Владислав Шарай, Андрей Кухарук, Евгений Шевченко, Василий Курко



Предупреждения: Игорь Солдат 22, Вадим Витенчук 41, Егор Твердохлеб 66 - Евгений Шевченко 18, Владислав Шарай 27, Яго Сикейра 79, Денис Балан 89, Владислав Шарай 90+1

Удаление: Владислав Шарай 90+1