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Андрей Засуха требует проведения внеочередного Конгресса УАФ
На внеочередной конференции Киевского объединения ассоциаций футбола потребовали проведения Конгресса УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в Ковалевке прошла отчетно-выборная внеочередная конференция Киевского объединения ассоциаций футбола.
В ней приняли участие 71 делегат из 72 членов объединения ассоциаций футбола. Во время этой конференции были обсуждены процедурные вопросы, но самая главная цель встречи заключалась в выборе руководителя Киевского объединения ассоциаций футбола, им снова стал владелец ковалевского "Колоса" - Андрей Засуха, Заместители Засухи стали: Леонид Джужик, Николай Логвин, Александр Нигруца и Элизбар Сария.
Сразу после объявления, что Андрей Засуха продолжает занимать эту должность он обратился к Украинской ассоциации футбола с требованием проведения внеочередного Конгресса УАФ.
Напомним, что Андрей Засуха на этой должности с 2020 года, и сейчас клуб из Ковалевки занимает восьмое место в турнирной таблице, имея 16 очков после 12 встреч.
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