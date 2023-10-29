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Подарок для наставника. ЛНЗ - Оболонь 3:0. Видеообзор матча
ЛНЗ - Оболонь ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
"ЛНЗ" на домашнем стадионе принимал "Оболонь". Олег Дулуб провел 70-ю игру в УПЛ, а его подопечные поздравили его победой со счетом 3:0. В первом тайме отличился Ковалев. Во второй половине усилиями Шестакова был забит второй гол, а Наумец поставил точку в матче, забив третий.
Обе команды имеют одинаковое количество очков в чемпионате - 12, и занимают 10-ю и 12-ю позиции соответственно.
УПЛ. 12-й тур
Черкассы. Центральный стадион
Арбитр в поле - Роман Блавацкий (Полтава)
Голы: Ковалев 29, Шестаков 56, Наумец 88
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