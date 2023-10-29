Подарок для наставника. ЛНЗ - Оболонь 3:0. Видеообзор матча

"ЛНЗ" на домашнем стадионе принимал "Оболонь". Олег Дулуб провел 70-ю игру в УПЛ, а его подопечные поздравили его победой со счетом 3:0. В первом тайме отличился Ковалев. Во второй половине усилиями Шестакова был забит второй гол, а Наумец поставил точку в матче, забив третий.

Обе команды имеют одинаковое количество очков в чемпионате - 12, и занимают 10-ю и 12-ю позиции соответственно.