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Подарок для наставника. ЛНЗ - Оболонь 3:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

ЛНЗ - Оболонь ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Подарок для наставника. ЛНЗ - Оболонь 3:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Новина українською

"ЛНЗ" на домашнем стадионе принимал "Оболонь". Олег Дулуб провел 70-ю игру в УПЛ, а его подопечные поздравили его победой со счетом 3:0. В первом тайме отличился Ковалев. Во второй половине усилиями Шестакова был забит второй гол, а Наумец поставил точку в матче, забив третий.

Обе команды имеют одинаковое количество очков в чемпионате - 12, и занимают 10-ю и 12-ю позиции соответственно.

УПЛ. 12-й тур
Черкассы. Центральный стадион
Арбитр в поле - Роман Блавацкий (Полтава)
"ЛНЗ" - "Оболонь" 3:0
Голы: Ковалев 29, Шестаков 56, Наумец 88

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В статье: Оболонь (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
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