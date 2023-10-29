УПЛ. Ворскла - Металлист 1925 2:2. Победа остается мечтой

Серия “Металлиста 1925” без побед в УПЛ уже достигла пять матчей, “Ворскла” не может выиграть в четвертой игре подряд. Обе команды продемонстрировали волю к результату, но в итоге вынуждены довольствоваться ничьей, которая не устроила никого. За “Металлист 1925” дебютные голы в УПЛ забили Сидоров и Фарина, но нелепая ошибка кипера Олега Мозиля нивелировала старания харьковчан.

“Металлист 1925” активно начал матч, и за свои старания был вознагражден голом. Исенко не справился с не самым сложным ударом Юсова, и на добивании сыграл Сидоров. Защитники “Ворсклы” пропспали этот момент, а 22-летний форвард наконец-то забил свой первый гол за харьковскую команду. Памятный момент.

“Ворскла” едва ли не сразу сравняла счет – красиво с дальней дистанции пробил Кане, но его удар приняла на себя перекладина.

Казалось, что игра раскроется, но получилось совсем наоборот. “Металлист 1925” принялся играть глубже, и отдал инициативу, а “Ворскла” слишком поздно завелась – вопрос с камбэком был перенесен на второй тайм.

И “Ворскла” действительно играла активнее, сразу же забив гол в ответ. После нескольких попыток дальних ударов со стороны полтавчан, Скляр попробовал сыграть тоньше, и не прогадал. Его пас между несколькими защитниками принял Корниенко, первый удар защитника отбил Мозиль, но со второй попытки игрок “Ворсклы” забил гол.

Во втором тайме обе команды действовали менее организованно, было больше хаоса, но это было на пользу атаки – ударов было гораздо больше.

Сначала мог забивать Якубу, но пробил прямо в Мозиля. А затем свой первый гол за “Металлист 1925” забил Марьян Фарина – красивый и мощный удар.

Харьковчане очень надеялись на три очка, но вынуждены довольствоваться только ничьей. Четвертый гол – просто несчастный случай. Нестеренко хотел выполнить подачу, мяч срезался с его ноги, но Мозиль, пытаясь схватить мяч, закинул его себе в ворота.

2:2 – много голов, но командам радости не так много.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур. Полтава, “Ворскла им. Бутовского”

“Ворскла” – “Металлист 1925” 2:2

Голы: Корниенко 46, Мозиль 82 (авт.) – Сидоров 17, Фарина 78

“Ворскла”: Исенко – Пердута, Павлюк, Сантана (Хрыпчук 57), Корниенко – Челядин, Юрченко – Кане, Скляр (Фелипе 83), Якубу (Нестеренко 76) – Степанюк

“Металлист 1925”: Мозиль – Фарина, Курило, Ткачук, Безуглий – Вачиберадзе, Габелок, Ткачук (Бичек 64) – Юсов (Чирук 87), Сидоров, Ременюк (Дмитренко 65)

Предупреждения: Сантана 54, Корниенко 75, Павлюк 80 – Юсов 35