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Иващенко: Опять детские ошибки. В атаке мы только в конце 1 раз пробили по воротам
Наставник "пивоваров" о поражении от ЛНЗ
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал
- Сами видите, результат на табло. У нас каждая игра важна, мы не выделяем эту или следующую игру. Надо делать выводы. Да, есть ошибки, есть определенные моменты, но это надо не на горячую голову, а спокойно все разобрать. Мы подготовились к игре. Мы говорили ребятам, что будет непростой бой, однако где-то или перегорели, или как-то очень немотивированно эти моменты проходили.
- Тройная замена в перерыве. К Чернову, Слободяну и Краснопиру были индивидуальные претензии?
- Нет. Мы проигрывали после первого тайма, это были тактические моменты. Надо было что-то исправлять, реагировать, надо было активнее играть впереди. Мы проигрывали 0:1 и надо было забивать голы. Старались сыграть активнее впереди, но это не привело к каким-то изменениям. И пропустили еще 2 гола. Опять детские ошибки. Ну и в атаке, кажется, мы только в конце нанесли 1 удар по воротам. Чтобы выигрывать и забивать, надо больше бить, - рассказал наставник "пивоваров".
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