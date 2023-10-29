Путь к Первой лиге. Минай - Верес 0:0. Видеообзор матча

Команды в рамках 12-го тура, где "Минай" принимал "Оболонь", не выявили сильнейшего. Обе стороны остались недовольны результатом, ведь после поединка не смогли улучшить свои позиции в чемпионате.

Закарпатцы до сих пор не одержали ни одной победы в сезоне, а ровенчане не побеждают 6 игр подряд. Обе идут в зоне вылета, занимая 16-е и 15-е место соответственно.