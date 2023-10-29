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Путь к Первой лиге. Минай - Верес 0:0. Видеообзор матча
Минай - Верес ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Команды в рамках 12-го тура, где "Минай" принимал "Оболонь", не выявили сильнейшего. Обе стороны остались недовольны результатом, ведь после поединка не смогли улучшить свои позиции в чемпионате.
Закарпатцы до сих пор не одержали ни одной победы в сезоне, а ровенчане не побеждают 6 игр подряд. Обе идут в зоне вылета, занимая 16-е и 15-е место соответственно.
Минай. Стадион: "Минай-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Александр Дашко (Киевская область), Сергей Дарийчук (Черновцы)
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