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Путь к Первой лиге. Минай - Верес 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Верес ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Путь к Первой лиге. Минай - Верес 0:0. Видеообзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Команды в рамках 12-го тура, где "Минай" принимал "Оболонь", не выявили сильнейшего. Обе стороны остались недовольны результатом, ведь после поединка не смогли улучшить свои позиции в чемпионате.

Закарпатцы до сих пор не одержали ни одной победы в сезоне, а ровенчане не побеждают 6 игр подряд. Обе идут в зоне вылета, занимая 16-е и 15-е место соответственно.

Минай. Стадион: "Минай-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Александр Дашко (Киевская область), Сергей Дарийчук (Черновцы)
ФК "Минай" - "Верес" 0:0

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай
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