Дулуб: Результат положительный. Но сейчас есть опустошение внутри после игры

В рамках 12-го тура чемпионата Украины ЛНЗ дома разгромно переиграл "Оболонь" - со счетом 3:0. Главный тренер хозяев Олег Дулуб довольно коротко прокомментировал игру своих подопечных.

- Результат, конечно, положительный. Но сейчас есть такое опустошение внутри после игры.

- Забитый гол после стандарта: это наигранная комбинация или импровизация игроков?

- Нет, это была комбинация, которую мы разыгрывали на тренировках, - сказал Дулуб.