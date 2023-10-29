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Дулуб: Результат положительный. Но сейчас есть опустошение внутри после игры
Наставник ЛНЗ дал короткий комментарий после победы
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В рамках 12-го тура чемпионата Украины ЛНЗ дома
- Результат, конечно, положительный. Но сейчас есть такое опустошение внутри после игры.
- Забитый гол после стандарта: это наигранная комбинация или импровизация игроков?
- Нет, это была комбинация, которую мы разыгрывали на тренировках, - сказал Дулуб.
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Источник:MEGOGO
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