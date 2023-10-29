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Дулуб: Результат положительный. Но сейчас есть опустошение внутри после игры

Премьер-лига
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Наставник ЛНЗ дал короткий комментарий после победы

Дулуб: Результат положительный. Но сейчас есть опустошение внутри после игры

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В рамках 12-го тура чемпионата Украины ЛНЗ дома разгромно переиграл "Оболонь" - со счетом 3:0. Главный тренер хозяев Олег Дулуб довольно коротко прокомментировал игру своих подопечных.

- Результат, конечно, положительный. Но сейчас есть такое опустошение внутри после игры.

- Забитый гол после стандарта: это наигранная комбинация или импровизация игроков?

- Нет, это была комбинация, которую мы разыгрывали на тренировках, - сказал Дулуб.

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В статье: Оболонь (Киев) Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
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