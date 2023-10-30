Дебелко: Надеюсь, Вернидуб доволен моей игрой

Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о победном домашнем матче 12-го тура УПЛ с "Днепром-1" (3:0).

- Роман, поздравляем с победой. Прокомментируй, пожалуйста, игру.

- Эмоции самые искренние, самые теплые, ведь победили очень хорошего соперника. Эта команда демонстрирует неплохой футбол и имеет качественных игроков, здорово переходят из обороны в атаку. Получилась классная игра. И, слава Богу, мы одержали победу.

- Уже второй матч подряд ты выходишь на новой позиции - под нападающим. Как себя там чувствуешь и это вынужденное действие?

- Вынужденное действие, раньше тренер уже ставил меня на этой позиции, но в товарищеских матчах и на тренировках. Главный тренер выбирает состав на матч. Надеюсь, он доволен моей игрой.

- Как проходила подготовка к матчу и все ли прошло по плану?

- Мы готовились к "Днепру-1" как и к любому другому поединку чемпионата, разбирали соперника. К счастью, план на игру сработал и мы добились этих важных трех очков, - сказал Дебелко.