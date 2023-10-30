Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дебелко: Надеюсь, Вернидуб доволен моей игрой
Форвард "Кривбасса" рассказал о ничьей с "Днепром-1"
Фото: fckryvbas.com
Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о победном домашнем матче 12-го тура УПЛ с "Днепром-1" (3:0).
- Роман, поздравляем с победой. Прокомментируй, пожалуйста, игру.
- Эмоции самые искренние, самые теплые, ведь победили очень хорошего соперника. Эта команда демонстрирует неплохой футбол и имеет качественных игроков, здорово переходят из обороны в атаку. Получилась классная игра. И, слава Богу, мы одержали победу.
- Уже второй матч подряд ты выходишь на новой позиции - под нападающим. Как себя там чувствуешь и это вынужденное действие?
- Вынужденное действие, раньше тренер уже ставил меня на этой позиции, но в товарищеских матчах и на тренировках. Главный тренер выбирает состав на матч. Надеюсь, он доволен моей игрой.
- Как проходила подготовка к матчу и все ли прошло по плану?
- Мы готовились к "Днепру-1" как и к любому другому поединку чемпионата, разбирали соперника. К счастью, план на игру сработал и мы добились этих важных трех очков, - сказал Дебелко.
Популярное сейчас
- Судаков: Ребров более эмоциональный, живой с командой. У Шевченко работали помощники
- Матч Марсель - Лион отменили из-за ранения Фабио Гроссо
- Порезали лицо Гроссо. Фанаты Марселя забросали камнями автобус Лиона
- "Суркис знает о моей кандидатуре, все может быть", - Алиев признался, что хотел бы в будущем возглавить Динамо
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри