Лучкевич: В нападении Колос был интереснее Динамо

Защитник "Колоса" Валерий Лучкевич подвел итоги матча 12-го тура УПЛ против "Динамо" (1:1).

- Настроение у команды позитивное, но игра складывалась так, что мы чувствовали, что можем победить. Хотя соперником было и "Динамо", но, мне кажется, что мы имели больше моментов и в нападении были интереснее.

- Насколько тяжело было играть под шквальным ветром?

- Игра действительно была тяжелая из-за очень сильного ветра, но погода была одинаковой для обеих команд. После "Александрии" мы чувствовали усталость, но мы имеем все необходимое для восстановления, поэтому мы были хорошо готовы.

- Ты забиваешь в двух матчах подряд. Как можно это объяснить?

- Два раза пробил по воротам, дважды забил (смеется). Но произошло это в результате командных действий. Их результат воплотился в два моих гола. Мы всей командой стремимся к победам в каждом матче и бьемся друг за друга.

- Опиши гол в ворота "Динамо" как ты увидел его своими глазами.

- Я увидел, что Вадим Милько делает передачу и бежал закрывать дальнюю штангу. Увидел, что мяч летит мимо всех на меня, рядом никого не было. Решил бить в одно касание, вместо того чтобы принимать и идти ближе к воротам.

- Отрабатываешь ли подобные удары на тренировках?

- Да, мы замыкаем подачи с флангов в одно касание поэтому думаю, благодаря этим упражнениям и удалось забить.

- Сколько удается забить из десяти попыток?

- Чтобы не соврать, половину из десяти забью.

- "Динамо" в прошлом сезоне заняло 4 место, сейчас идет еще ниже. Матчи против них все еще особенные?

- "Динамо" - бренд украинского футбола, как ни крути. Каждая игра против них дает мотивацию для любой команды. Несмотря на то, что лидеры - Ярмоленко травмирован, Шапаренко недавно восстановился от травмы, все равно "Динамо" есть "Динамо", - сказал Лучкевич.