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Судаков: Все ребята хотят, чтобы я перебрался в европейский клуб

Премьер-лига
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Полузащитник "Шахтера" - о советах от украинских легионеров

Судаков: Все ребята хотят, чтобы я перебрался в европейский клуб

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал, что получал советы от бывших одноклубников по трансферу в Европу.

"Общался с Мудриком и Трубиным. Все ребята хотят, чтобы переходил на новый уровень – ехал в Европу, потому что это, как я говорил, выход из зоны комфорта.

Во всех компонентах – футбол, язык, культура. Другая жизнь проста. Они уже столкнулись с этим. Просто общались о каких-то нюансах.

Говорят, что как только перейду туда – это совсем другой уровень. Что конкурируешь с топовыми футболистами, которые стоят по 100 миллионов. И ты один среди них – это совсем по-другому вообще", – сказал Судаков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Sport Arena

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