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Капитан Александрии избежал серьезной травмы

Премьер-лига
(1 голосов)

У хавбека нет тяжелого повреждения

Капитан Александрии избежал серьезной травмы

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В поединке 11-го тура чемпионата УПЛ – с "Колосом" капитан "Александрии" Кирилл Ковалец вынужден был попросить замену на 25-й минуте. В следующем календарном матче "горожан" – с "Рухом" он не участвовал.

Как сообщает Sport.ua, результаты проведенной в Киеве магнитно-резонансной томографии показали, что, к счастью, обошлось без серьезной травмы. Более точные сроки станут известны на следующей неделе.

Кирилл Ковалец присоединился к Андрею Кулакову, Артуру Микитишину и Александру Беляеву, которые уже долго находятся в лазарете "Александрии".

В текущем сезоне Ковалец отыграл 10 матчей за "Александрию", без результативных действий.

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия
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Источник:
Sport.ua

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