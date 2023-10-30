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Капитан Александрии избежал серьезной травмы
У хавбека нет тяжелого повреждения
Фото: ФК Олександрія
В поединке 11-го тура чемпионата УПЛ – с "Колосом" капитан "Александрии" Кирилл Ковалец вынужден был попросить замену на 25-й минуте. В следующем календарном матче "горожан" – с "Рухом" он не участвовал.
Как сообщает Sport.ua, результаты проведенной в Киеве магнитно-резонансной томографии показали, что, к счастью, обошлось без серьезной травмы. Более точные сроки станут известны на следующей неделе.
Кирилл Ковалец присоединился к Андрею Кулакову, Артуру Микитишину и Александру Беляеву, которые уже долго находятся в лазарете "Александрии".
В текущем сезоне Ковалец отыграл 10 матчей за "Александрию", без результативных действий.
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