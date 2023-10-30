Кожушко - о своем дубле в ворота Днепра-1: Забиваю. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить

Атакующий полузащитник криворожского "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал о победном домашнем матче 12 тура УПЛ с "Днепром-1" (3:0).

- Олег, какие эмоции после этой победы?

– Всегда когда побеждаешь, впечатления положительные. "Кривбасс" победил соперника по праву. Могли забивать и больше. Двигаемся дальше. Поздравляю болельщиков и весь Кривой Рог с победой.

– Во втором матче подряд тебе удается оформить дубль, ты уже среди лидеров гонки бомбардиров УПЛ. Как тебе это удается?

- Да как… Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Все хорошо. Главное, что есть моменты. Забиваю. Хочется, так все шло бы и дальше. Чтобы получалось забивать и помогать "Кривбассу" побеждать.

– Что скажешь об игре соперника?

– "Днепр-1" – очень хорошая команда с хорошим подбором исполнителей. Соперник подходил к матчу с серией пяти побед в пяти последних турах. Поэтому мы подходили ко встрече очень серьезно настроенными. Слава Богу, что все получилось и одержали такую важную для нас победу.

– Как ты считаешь, в чем секрет успеха "Кривбасса"?

- Думаю, это прозвучит банально, но мы все объединены одной целью, начиная с руководства клуба и до всех болельщиков, всего нашего города. Все сражаемся друг за друга. Вместе двигаемся к нашей цели. Дай Бог, в дальнейшем будем также побеждать и выполнять стоящие перед нами задачи.