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Кожушко - о своем дубле в ворота Днепра-1: Забиваю. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить
Кривбасс уверенно разгромил Днепр-1
instagram.com/kozhuny_29
Атакующий полузащитник криворожского "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал о победном
- Олег, какие эмоции после этой победы?
– Всегда когда побеждаешь, впечатления положительные. "Кривбасс" победил соперника по праву. Могли забивать и больше. Двигаемся дальше. Поздравляю болельщиков и весь Кривой Рог с победой.
– Во втором матче подряд тебе удается оформить дубль, ты уже среди лидеров гонки бомбардиров УПЛ. Как тебе это удается?
- Да как… Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Все хорошо. Главное, что есть моменты. Забиваю. Хочется, так все шло бы и дальше. Чтобы получалось забивать и помогать "Кривбассу" побеждать.
– Что скажешь об игре соперника?
– "Днепр-1" – очень хорошая команда с хорошим подбором исполнителей. Соперник подходил к матчу с серией пяти побед в пяти последних турах. Поэтому мы подходили ко встрече очень серьезно настроенными. Слава Богу, что все получилось и одержали такую важную для нас победу.
– Как ты считаешь, в чем секрет успеха "Кривбасса"?
- Думаю, это прозвучит банально, но мы все объединены одной целью, начиная с руководства клуба и до всех болельщиков, всего нашего города. Все сражаемся друг за друга. Вместе двигаемся к нашей цели. Дай Бог, в дальнейшем будем также побеждать и выполнять стоящие перед нами задачи.
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