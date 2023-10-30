Заря предлагает Алефиренку новый контракт, но условия пока не устраивают игрока

Луганская " Заря " хотела бы продлить соглашение сфорвардом Даниилом Алефиренко, соглашение которого истекает в конце сезона. Об этом сообщает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Мне кажется, что есть проблемы с контрактом. Вернее мне не кажется, а это информация, что у Алефиренко истекает контракт в конце сезона. И "Заря", по моим источникам, предлагает ему новый долгосрочный контракт на 4-5 лет, наверное, на условиях, которые не очень устраивают игрока", - сообщил Спиваковский.

Напомним, что в текущем сезоне Алиференко провел 10 матчей, в которых забил 1 гол.

Вторую половину предыдущей кампании Алефиренко провел по правам аренды в "Черноморце". Тогда 23-летний нападающий забил 7 голов и отдал 1 ассист в 9 матчах.