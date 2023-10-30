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Заря предлагает Алефиренку новый контракт, но условия пока не устраивают игрока

Премьер-лига
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Соглашение сторон действует до конца сезона

Заря предлагает Алефиренку новый контракт, но условия пока не устраивают игрока

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Новина українською

Луганская "Заря" хотела бы продлить соглашение сфорвардом Даниилом Алефиренко, соглашение которого истекает в конце сезона. Об этом сообщает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Мне кажется, что есть проблемы с контрактом. Вернее мне не кажется, а это информация, что у Алефиренко истекает контракт в конце сезона. И "Заря", по моим источникам, предлагает ему новый долгосрочный контракт на 4-5 лет, наверное, на условиях, которые не очень устраивают игрока", - сообщил Спиваковский.

Напомним, что в текущем сезоне Алиференко провел 10 матчей, в которых забил 1 гол.

Вторую половину предыдущей кампании Алефиренко провел по правам аренды в "Черноморце". Тогда 23-летний нападающий забил 7 голов и отдал 1 ассист в 9 матчах.

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В статье: Заря (Луганск) Данил Алефиренко
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Источник:
ТаТоТаке

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