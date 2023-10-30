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Вацко: Игроки Шахтера положительно восприняли Пушича - у него все на позитиве
А не в стиле Виталия Кварцяного
shakhtar.com
Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко высказался о том, как игроки "
"Из того, что я узнал из команды, пока что положительное восприятие нового главного тренера.
В тактических требованиях Пушича много того, с чем команда знакома еще со времен работы с Де Дзерби. Возможно, не вся команда, но подавляющее большинство. Сходные требования взаимодействия с перемещением с мячом и без мяча, выход из обороны.
Пушич на тактическом занятии перед матчем с "Барселоной" (1:2) на видео показал эти моменты и все это быстро и легко восприняли, ведь это что-то, что они уже знают, делали и умеют.
Пушич сейчас интегрирован в тренировочный процесс. Он лично проводит тренировки, теоретические занятия, многое объясняет, акцентирует внимание на мелочах. Все это у него на позитиве. Даже замечания он делает в положительной форме без "пиханины" в стиле Виталия Кварцяного.
Говорят, что молодым игрокам "Шахтера" такой подход очень импонирует", - сказал Вацко.
Напомним, что Пушич сменил на посту главного тренера Патрика ван Леувена, которого "Шахтер" довольно неожиданно отправил в отставку всего после 105 дней работы с командой.
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