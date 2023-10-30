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Макуана: У Калитвинцева есть статус в украинском и мировом футболе

Премьер-лига
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Бени Макуана рассказал о победе над Зарей и не только

Макуана: У Калитвинцева есть статус в украинском и мировом футболе

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Хавбек "Полесья" Бени Макуана поделился эмоциями от матча 12-го тура УПЛ с "Зарей" (1:0).

"Хочу поблагодарить наш тренерский штаб и моих партнеров, которые отдали все свои силы. Мы сделали еще один шаг для итогового результата в конце сезона. Хочу, чтобы мы и дальше двигались в том же темпе.

Сейчас у меня есть прекрасная возможность поработать с прекрасным тренером, у которого есть статус в украинском и мировом футболе. То, что он говорит о моей игре, это совершенно верно. Я с ним полностью соглашаюсь. Мне еще предстоит интегрироваться в структуру игры команды.

Я не ставил себе целью забить конкретное количество голов. Посмотрим вместе в конце сезона, что выйдет", - сказал Макуана.

Напомним, что в текущем сезоне Макуана провел за житомирскую команду 13 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир) Бени Макуана
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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