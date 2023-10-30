Макуана: У Калитвинцева есть статус в украинском и мировом футболе

Хавбек " Полесья " Бени Макуана поделился эмоциями от матча 12-го тура УПЛ с "Зарей" (1:0).

"Хочу поблагодарить наш тренерский штаб и моих партнеров, которые отдали все свои силы. Мы сделали еще один шаг для итогового результата в конце сезона. Хочу, чтобы мы и дальше двигались в том же темпе.

Сейчас у меня есть прекрасная возможность поработать с прекрасным тренером, у которого есть статус в украинском и мировом футболе. То, что он говорит о моей игре, это совершенно верно. Я с ним полностью соглашаюсь. Мне еще предстоит интегрироваться в структуру игры команды.

Я не ставил себе целью забить конкретное количество голов. Посмотрим вместе в конце сезона, что выйдет", - сказал Макуана.