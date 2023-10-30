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Макуана: У Калитвинцева есть статус в украинском и мировом футболе
Бени Макуана рассказал о победе над Зарей и не только
Фото: ФК Полісся
Хавбек "
"Хочу поблагодарить наш тренерский штаб и моих партнеров, которые отдали все свои силы. Мы сделали еще один шаг для итогового результата в конце сезона. Хочу, чтобы мы и дальше двигались в том же темпе.
Сейчас у меня есть прекрасная возможность поработать с прекрасным тренером, у которого есть статус в украинском и мировом футболе. То, что он говорит о моей игре, это совершенно верно. Я с ним полностью соглашаюсь. Мне еще предстоит интегрироваться в структуру игры команды.
Я не ставил себе целью забить конкретное количество голов. Посмотрим вместе в конце сезона, что выйдет", - сказал Макуана.
Напомним, что в текущем сезоне Макуана провел за житомирскую команду 13 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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