Судаков: Мне нравятся все чемпионаты топ-5 – уже перейти на этот уровень было бы классно

Хавбек " Шахтера " и сборной Украины Георгий Судаков порассуждал о европейских чемпионатах, в которых он мог бы лучше адаптироваться.

– Как думаешь, какой чемпионат тебе подходит по стилю?

– Да я не могу так говорить. Мне все чемпионаты топ-5 нравятся. Уже перейти на этот уровень было бы классно. Не могу выбрать что-нибудь одно.

Все лиги интересны. Если будет какое-то предложение – тогда уже буду думать об этом. Сейчас не хочу думать об этом.