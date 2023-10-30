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Судаков: Мне нравятся все чемпионаты топ-5 – уже перейти на этот уровень было бы классно
Но пока что хавбек не хочет думать о трансфере
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Хавбек "
– Как думаешь, какой чемпионат тебе подходит по стилю?
– Да я не могу так говорить. Мне все чемпионаты топ-5 нравятся. Уже перейти на этот уровень было бы классно. Не могу выбрать что-нибудь одно.
Все лиги интересны. Если будет какое-то предложение – тогда уже буду думать об этом. Сейчас не хочу думать об этом.
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Источник:SportarenaTV
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30.10.2023 в 21:52
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