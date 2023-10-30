  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судаков: Мне нравятся все чемпионаты топ-5 – уже перейти на этот уровень было бы классно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: Мне нравятся все чемпионаты топ-5 – уже перейти на этот уровень было бы классно

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Но пока что хавбек не хочет думать о трансфере

Судаков: Мне нравятся все чемпионаты топ-5 – уже перейти на этот уровень было бы классно

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков порассуждал о европейских чемпионатах, в которых он мог бы лучше адаптироваться.

– Как думаешь, какой чемпионат тебе подходит по стилю?

– Да я не могу так говорить. Мне все чемпионаты топ-5 нравятся. Уже перейти на этот уровень было бы классно. Не могу выбрать что-нибудь одно.

Все лиги интересны. Если будет какое-то предложение – тогда уже буду думать об этом. Сейчас не хочу думать об этом.

По теме
yellow-arrow
У Днепра-1 летом было предложение по Пихаленку, но оно не устроило клуб
yellow-arrow
Журналист: У Шарана временами были проблемы с ветеранами Миная
yellow-arrow
Макуана: У Калитвинцева есть статус в украинском и мировом футболе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportarenaTV

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.10.2023 в 21:52
.."у мене немає ніяких цінностей, тільки ціна.."..
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде