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Пушич: Матч с Динамо будет большой игрой, но не могу сказать, что чувствую что-то специфическое

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинское класичне уже в пятницу

Пушич: Матч с Динамо будет большой игрой, но не могу сказать, что чувствую что-то специфическое

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ против "Динамо", который состоится в пятницу, 3 ноября.

- Вы уже дебютировали во главе "Шахтера" в Лиге чемпионов, в Кубке Украины. Следующий матч против "Динамо" в чемпионате. Что означает для вас противостояние с Луческу?

– У меня есть уважение к каждому из тренеров. Я считаю, что это будет большая игра, но не могу сказать, что чувствую что-то специфическое.

– Вы встречались с "Динамо" в составе тренерского штаба АЗ в 2020 году. Чем вам с тех пор запомнилась киевская команда?

– Помню, что это был матч в ковидный период на большом стадионе (НСК "Олимпийский", – прим.), где не было болельщиков. Помню, что это был только один матч. Время меняется, все меняется: игроки и команды. Сейчас, пожалуй, не стоит проводить параллели.

– Вы уже смотрели какие-то игры "Динамо"?

– Каждый оппонент требует детального изучения. Я смотрел много матчей и изучаю, но ничего вам рассказать не могу.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Трибуна

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