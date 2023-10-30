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Пушич: Матч с Динамо будет большой игрой, но не могу сказать, что чувствую что-то специфическое
Украинское класичне уже в пятницу
shakhtar.com
Главный тренер "
- Вы уже дебютировали во главе "Шахтера" в Лиге чемпионов, в Кубке Украины. Следующий матч против "Динамо" в чемпионате. Что означает для вас противостояние с Луческу?
– У меня есть уважение к каждому из тренеров. Я считаю, что это будет большая игра, но не могу сказать, что чувствую что-то специфическое.
– Вы встречались с "Динамо" в составе тренерского штаба АЗ в 2020 году. Чем вам с тех пор запомнилась киевская команда?
– Помню, что это был матч в ковидный период на большом стадионе (НСК "Олимпийский", – прим.), где не было болельщиков. Помню, что это был только один матч. Время меняется, все меняется: игроки и команды. Сейчас, пожалуй, не стоит проводить параллели.
– Вы уже смотрели какие-то игры "Динамо"?
– Каждый оппонент требует детального изучения. Я смотрел много матчей и изучаю, но ничего вам рассказать не могу.
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