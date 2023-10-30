Пушич: Матч с Динамо будет большой игрой, но не могу сказать, что чувствую что-то специфическое

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ против "Динамо", который состоится в пятницу, 3 ноября.

- Вы уже дебютировали во главе "Шахтера" в Лиге чемпионов, в Кубке Украины. Следующий матч против "Динамо" в чемпионате. Что означает для вас противостояние с Луческу?

– У меня есть уважение к каждому из тренеров. Я считаю, что это будет большая игра, но не могу сказать, что чувствую что-то специфическое.

– Вы встречались с "Динамо" в составе тренерского штаба АЗ в 2020 году. Чем вам с тех пор запомнилась киевская команда?

– Помню, что это был матч в ковидный период на большом стадионе (НСК "Олимпийский", – прим.), где не было болельщиков. Помню, что это был только один матч. Время меняется, все меняется: игроки и команды. Сейчас, пожалуй, не стоит проводить параллели.

– Вы уже смотрели какие-то игры "Динамо"?

– Каждый оппонент требует детального изучения. Я смотрел много матчей и изучаю, но ничего вам рассказать не могу.