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Цыганык: Ювентус готовит предложение по Судакову на уровне 15 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Но эта сумма навряд ли устроит Шахтер

Цыганык: Ювентус готовит предложение по Судакову на уровне 15 млн евро

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал об интересе "Ювентусу" к хавбек "Шахтера" Георгию Судакову.

"У "Шахтера" сейчас нет предложений по Судакову. Ни от каких клубов, в том числе и "Юве".

Но есть информация из Апеннин, что "Ювентус" готовит предложение зимой на уровне 15 млн евро за игрока. Первое предложение. Не факт, что оно точно будет, но оно готовится.

Но это не те деньги, которые могут сейчас удовлетворить "Шахтер". "Горнякам" было бы выгоднее продать игрока в Англию, где за него могут предложить намного больше.

Поэтому сейчас идет такая своеобразная игра", - сказал Цыганык.

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В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2023 в 21:09
и вообще слюнявык - ноль джинсовый
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2023 в 20:46
судакАва - это за японца какого-то?
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
30.10.2023 в 20:36
Сейчас Ахметов нарисует ценник с цифрой "50 млн $" и желающих поубавится.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2023 в 20:46
70 и нии "пётр"!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2023 в 20:48
желающих не поубавится, претендующих - да
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+1
0

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