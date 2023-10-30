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Цыганык: Ювентус готовит предложение по Судакову на уровне 15 млн евро
Но эта сумма навряд ли устроит Шахтер
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал об интересе "Ювентусу" к хавбек "Шахтера"
"У "Шахтера" сейчас нет предложений по Судакову. Ни от каких клубов, в том числе и "Юве".
Но есть информация из Апеннин, что "Ювентус" готовит предложение зимой на уровне 15 млн евро за игрока. Первое предложение. Не факт, что оно точно будет, но оно готовится.
Но это не те деньги, которые могут сейчас удовлетворить "Шахтер". "Горнякам" было бы выгоднее продать игрока в Англию, где за него могут предложить намного больше.
Поэтому сейчас идет такая своеобразная игра", - сказал Цыганык.
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