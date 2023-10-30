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У Днепра-1 летом было предложение по Пихаленку, но оно не устроило клуб
Если будут достойные предложения, клуб не будет удерживать игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык ответил на вопрос, может ли покинуть "
Как сообщает источник, у "Днепра-1" летом было предложение по игроку, однако оно клуб не устроили.
Таким образом, продажа хавбека зимой возможна, но предложение должно устроить все стороны – и клуб и игрока.
Напомним, что 26-летний Пихаленок провел в текущем сезоне за "Днепр-1" 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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