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У Днепра-1 летом было предложение по Пихаленку, но оно не устроило клуб

Премьер-лига
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Если будут достойные предложения, клуб не будет удерживать игрока

У Днепра-1 летом было предложение по Пихаленку, но оно не устроило клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык ответил на вопрос, может ли покинуть "Днепр-1" лидер днепровской команды Александр Пихаленок.

Как сообщает источник, у "Днепра-1" летом было предложение по игроку, однако оно клуб не устроили.

Таким образом, продажа хавбека зимой возможна, но предложение должно устроить все стороны – и клуб и игрока.

Напомним, что 26-летний Пихаленок провел в текущем сезоне за "Днепр-1" 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Игорь Цыганык Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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