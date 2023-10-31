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Динамо продает благотворительные билеты на матч с Шахтером
Украинское Классическое уже в эту пятницу
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Киевское "Динамо" запускает онлайн продажу благотворительных билетов на матч 13-го тура УПЛ против донецкого "Шахтер", который состоится 3 ноября.
Приобрести билеты можно по этой ссылке или по этой.
Эти билеты не дают права посетить поединок на стадионе. В связи с военным положением болельщики не могут посещать матчи, однако каждый желающий может приобрести благотворительный билет и таким образом приобщиться к сбору средств через фандрейзинговую платформу UNITED24. 100% стоимости билетов будут перечислены на медицинскую помощь.
В продаже будут билеты трех категорий. Каждый болельщик, который приобретет благотворительный билет, примет участие в розыгрыше подарков от "Динамо" и партнеров клуба.
1 категория (билеты по 150 грн) - розыгрыш игровой футболки одного из игроков нашей команды непосредственно с матча "Динамо" - "Шахтер"
2 категория (билеты по 100 грн) - розыгрыш брендового подарка от New Balance
3 категория (билеты по 50 грн) - розыгрыш подарка от официального фан-шопа "Динамо" Киев
Кроме того, каждый, кто приобретет благотворительный билет, получит разовую скидку в официальном клубном фан-шопе:
1 категория (150 грн) - 10%
2 категория (100 грн) - 7%
3 категория (50 грн) - 5%
В конце сезона среди тех болельщиков, которые приобретут благотворительные билеты на каждый матч, будет проведен отдельный большой розыгрыш подарков от клуба.
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