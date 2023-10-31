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Бизимана: Я поражен смелостью украинцев, вами восхищается весь мир
Легионер "Кривбасса" поделился мнением об украинском народе
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана выразил восхищение украинским народом.
"Я поражен смелостью украинцев. Вами восхищается весь мир. Желаю Украине мира, и скорейшей победы над рашистами.
Если говорить о Кривом Роге, то хотелось бы отметить людей. Они здесь искренние и открытые, и очень классно нас принимают. Благодарен всем за это", - приводит слова футболиста пресс-служба "красно-белых".
Напомним, Бизимана перебрался в "Кривбасс" в июле этого года. В текущем сезоне 26-летний хавбек отыграл 12 матчей и отдал 1 результативную передачу. На его счету также 51 поединок за сборную Руанды.
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