Бизимана: Я поражен смелостью украинцев, вами восхищается весь мир

Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана выразил восхищение украинским народом.

"Я поражен смелостью украинцев. Вами восхищается весь мир. Желаю Украине мира, и скорейшей победы над рашистами.

Если говорить о Кривом Роге, то хотелось бы отметить людей. Они здесь искренние и открытые, и очень классно нас принимают. Благодарен всем за это", - приводит слова футболиста пресс-служба "красно-белых".