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Бизимана: Я поражен смелостью украинцев, вами восхищается весь мир

Премьер-лига
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Легионер "Кривбасса" поделился мнением об украинском народе

Бизимана: Я поражен смелостью украинцев, вами восхищается весь мир

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана выразил восхищение украинским народом.

"Я поражен смелостью украинцев. Вами восхищается весь мир. Желаю Украине мира, и скорейшей победы над рашистами.

Если говорить о Кривом Роге, то хотелось бы отметить людей. Они здесь искренние и открытые, и очень классно нас принимают. Благодарен всем за это", - приводит слова футболиста пресс-служба "красно-белых".

Напомним, Бизимана перебрался в "Кривбасс" в июле этого года. В текущем сезоне 26-летний хавбек отыграл 12 матчей и отдал 1 результативную передачу. На его счету также 51 поединок за сборную Руанды.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) война с россией Джихад Бизимана
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Источник:
fckryvbas.com

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