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Назарина - о матче с Динамо: Будем стараться показать свой лучший футбол

Премьер-лига
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Игра уже в эту субботу

Назарина - о матче с Динамо: Будем стараться показать свой лучший футбол

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Центральный полузащитник "Шахтера" Егор Назарина рассказал о победе над "Викторией" (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Украины, в котором он забил гол.

— Егор, какие главные выводы можно сделать после окончания этого матча?

— Самое важное, мы победили и прошли в полуфинал. Также мы хотели продемонстрировать те принципы игры, которые от нас требует наш новый наставник.

— После гола в твоем исполнении, твои партнеры начали бить по воротам Шелихова с разных дистанций, часто издали. Почувствовали неуверенность в его действиях?

— Я бы так не сказал. Шелихова я знаю давно, мы играли вместе в Днепре. Так вышло. Наверное, он не видел момент моего удара по воротам.

— Тебя часто били по ногам игроки "Виктории". Как твое самочувствие сейчас?

— Все нормально.

— Какие впечатления от работы с новым главным тренером?

— Основные принципы в игре, которые мы должны выполнять – билд-ап, высокий прессинг. Также всегда нужно играть с умом. Это нам нравится такой стиль игры. Но еще мы привыкаем к новым требованиям Марино Пушича.

— Впереди у "Шахтера" поединок в Премьер-лиге против "Динамо". Как будете готовиться к этой встрече?

— Завтра у нас выходной, но уже сейчас, после матча с "Викторией" мы начинаем готовиться к этой важной игре. В пятницу нас ожидает очередное дерби. Мы – "Шахтер" и мы всегда хотим побеждать, тем более в таком статусном поединке. Будем стараться показать свой лучший футбол и добиться положительного результата, - сказал Назарина.

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В статье: Шахтер (Донецк) Егор Назарина Виктория (Сумы)
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Источник:
Sport Arena

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